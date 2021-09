Nova boca do vulcão em La Palma, nas Canárias, aumenta instabilidade da estrutura vulcânica

O vulcão Cumbre Vieja conta com uma nova fonte eruptiva. Localizado em La Palma, nas Canárias, o vulcão está activo e a expelir lava desde o último domingo, 12 de Setembro.

A notícia avançada pela imprensa local dá conta que a nova boca eruptiva do vulcão foi aberta sábado, 25 de Setembro, sendo a quarta boca a emitir lava, "embora em menor grau".

A nova fonte de lava, localizada a oeste do foco principal, pode aumentar o risco de colapso do cone vulcânico já que, nas últimas horas, houve um aumento da intensidade dos tremores e das explosões no local.

As autoridades alargaram o perímetro de segurança e evacuaram mais de 200 pessoas. No total, mais de seis mil pessoas já foram retiradas das suas habitações, os dados indicam ainda que cerca de 400 edifícios foram afectados pela lava.

Com 85 mil habitantes, La Palma é uma das oito ilhas do arquipélago das Canárias e encontra-se a 460 quilómetros do arquipélago da Madeira.