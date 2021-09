Dois mortos e 599 novos casos de infecção em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal regista hoje duas mortes atribuídas à covid-19, assim como 599 novos casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e mais sete pessoas internadas, sem nenhum novo caso nos cuidados intensivos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A maior parte das novas infeções diagnosticadas nas últimas 24 horas estão repartidas pela zona de Lisboa e Vale do Tejo (219 novos casos) e pelo Norte (208 novos casos), de acordo com o boletim epidemiológico da DGS hoje divulgado.

Estão também 415 pessoas internada, mais sete do que no sábado, sendo que o valor se mantém inalterado nos cuidados incentivos, onde permanecem 83 doentes.

As duas mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e no Centro.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.954 pessoas e 1.066.945 casos de infeção foram diagnosticados.