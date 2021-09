Discussões sobre financiamento de projectos estão na fase decisiva

O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou sexta-feira que as discussões no Congresso sobre as suas ambiciosas propostas de reforma económica e social, emblema do seu mandato, "entraram na fase decisiva".

Os congressistas democratas, que estão com dificuldade em acertar posições sobre a adoção simultânea de programas de investimentos em infraestruturas e programas sociais e ambientais, "estão na fase decisiva" das discussões, disse Joe Biden a jornalistas.

"Acredito que no final vão ser adotadas as duas propostas", previu.

Em jogo está nada mais nada menos do que a visão económica, social e ambiental do presidente democrata.

Biden propôs um plano de desenvolvimento e renovação de infraestruturas, no montante de 1,2 biliões (milhão de milhões) de dólares (um bilião de euros).

Pretende ainda avançar com reformas e transformações estruturais em ouros campos, do social ao ambiental, com programas que mobilizam um total de 3,5 biliões de dólares.

Para procurar harmonizar posições, Biden recebeu na Casa Branca congressistas das várias alas do partido democrata no início da semana.