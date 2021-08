UE continua a mobilizar meios para combate aos incêndios no Mediterrâneo

A União Europeia continua a mobilizar meios, através do seu Mecanismo de Protecção Civil, para ajudar a Grécia e outros países do Mediterrâneo a combaterem os incêndios florestais que continuam a atingir a região, anunciou hoje a Comissão Europeia.

De acordo com os dados hoje actualizados pelo executivo comunitário, no seguimento de pedidos de auxílio de Grécia, Macedónia do Norte, Albânia, Itália e Turquia, a UE ajudou a mobilizar 14 aviões de combate a incêndios, três helicópteros, cerca de 1.300 bombeiros e 250 veículos.

A caminho da Grécia, país que enfrenta a pior vaga de calor das últimas décadas, encontram-se nove aviões, perto de um milhar de bombeiros e 200 veículos, tendo as últimas ofertas, durante o fim de semana, sido originárias de França, Alemanha, Polónia, Áustria e Eslováquia, que estão a enviar unidades terrestres de combate aos fogos, precisa o executivo comunitário num comunicado hoje divulgado.

A Comissão Europeia assinala que estes apoios acrescem àqueles já enviados ao longo da semana passada para ajudar no combate aos incêndios florestais em Itália, Albânia e Macedónia do Norte.

Grécia e Turquia enfrentam hoje o 13.º dia de incêndios florestais que já causaram 10 mortos, depois de uma vaga de calor superior a 40 graus que tem afectado a região banhada pelo mar Egeu.