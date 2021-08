Alegado roubo de combustível provoca derrame na baía moçambicana de Pemba

Uma presumível tentativa de roubo de combustível terá provocado um derrame nas águas da baía de Pemba, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, levando a população a retirar o líquido para uso particular, disseram as autoridades.

O diretor de Infraestruturas de Cabo Delgado, Norte Uali, disse hoje à comunicação social que o despejo de combustível terá acontecido quando desconhecidos protagonizavam o roubo do combustível no porto de Pemba para o descarregar num barco.

"Aconteceu exatamente ontem [sábado] por volta das 05:00 da manhã, quando se notou um movimento estranho da população retirando combustível", declarou Uali.

Aquele dirigente avançou que se chegou a admitir a hipótese de a descarga ter sido provocada pela vandalização de uma conduta de combustível da petrolífera estatal moçambicana Petromoc, mas essa possibilidade foi afastada.

Uma equipa multissetorial está no terreno para apurar as circunstâncias do derrame, sendo prematuro adiantar com precisão os contornos do caso, prosseguiu Norte Lualí.

A população dos bairros vizinhos da zona onde apareceu o líquido derramado recolheu, com recurso a recipientes, restos de combustível já diluído na água salgada da baía de Pemba.