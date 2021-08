Céu muito nublado e chuva até meio da manhã para começar a semana

Aguarda-nos mais um dia de céu muito nublado. A atender pela previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são esperados aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte da Madeira e nas terras altas e até ao fim da manhã.

O vento irá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, rodando para oeste a partir da tarde, sendo inferior a 15 km/h na cidade do Funchal.

Localidade Temperatura Máxima (ºC) Machico e Lugar de Baixo 26ºC Porto Santo, Porto Moniz, Funchal, Santa Cruz e São Vicente 25ºC Câmara de Lobos, Caniçal, Ponta do Pargo e Ilhas Selvagens 24ºC Santana 23ºC Santo da Serra 21ºC Bica da Cana e Areeiro 17ºC

A temperatura da água do mar irá rondar os 22/23ºC. Na Costa Sul as ondas de sudoeste serão inferiores a um metro. Na Costa Norte andas de noroeste deverão subir até 1,5 metros.

Apesar do tempo cinzento, o IPMA avisa para o risco muito elevado de exposição solar, especialmente no Porto Santo (9), que apresenta um valor superior à Madeira (8) no Índice Ultravioleta (IUC).