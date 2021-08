Detido por tráfico de droga e com arma proibida no Funchal

Um homem de 30 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública, na baixa do Funchal, com uma arma proibida e por suspeita de tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu nesta última quarta-feira e permitiu à PSP apreender 50 doses individuais de uma substância psicoactiva denominada ‘Gorbymix’ (MDMB-4en-PINACA) e uma arma branca proibida.

O Comando Regional da PSP Madeira acrescenta que, dadas as últimas alterações legislativas, "este tipo de substância psicoactiva está agora incluída no quadro legislativo de referência que a criminaliza, sendo que a sua simples posse é proibida". Alerta também para os efeitos nefastos que estes tipos de drogas sintéticas produzem na saúde dos seus consumidores. Recorde-se que esta é já a segunda apreensão deste tipo de substância no prazo de 5 dias.

O suspeito foi constituído arguido e presente aos Serviços do Ministério Público da Comarca Judicial do Funchal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de termo de identidade e residência.