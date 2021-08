Três detidos por tráfico de droga na baixa do Funchal

Três homens, com idades compreendidas entre os 32 e os 39 anos, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública, no último fim-de-semana, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções ocorreram na baixa do Funchal, nas noites de sexta-feira e de sábado, e permitiram à polícia apreender 2,77 gramas de liamba, 31 doses individuais de uma substância psicoactiva denominada ‘bloom’ (Alpha PVP ou PHP) e ainda 60 doses individuais de ‘gorbymix’ (MDMB-4en-Pinaca), informou a PSP em comunicado.

A PSP apreendeu ainda 1.100 euros em dinheiro, ao que tudo indica proveniente da actividade ilícita do tráfico, e procedeu à identificação dos indivíduos.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, sendo que o processo segue os seus trâmites junto dos serviços do Ministério Público do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal.

O Comando Regional da PSP lembra que, dadas as últimas alterações legislativas, “estes tipos de substâncias psicoactivas estão agora incluídas no quadro legislativo de referência que as criminaliza, sendo que a sua simples posse é proibida”. Alerta também para os efeitos nefastos que estes tipos de drogas sintéticas produzem na saúde dos seus consumidores.