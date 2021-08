TEDxFunchal lança rubrica mensal 'Uma talk para ti', veja o vídeo

Desde a primeira edição em 2017 que o TEDxFunchal e o DIÁRIO de Notícias da Madeira são parceiros. Agora tem início uma nova fase nesta parceria.

Todos os meses será levada até aos leitores/espectadores uma 'talk' de um evento TED ou TEDx, com uma 'Ideia que merece Ser Partilhada'.

De salientar que, nos eventos TED ou TEDx, oradores de todo o Mundo e de todas as áreas do conhecimento partilham as suas ideias inspiradoras e inovadoras em 'talks' poderosas e cativantes.

Sobre o TEDxFunchal

O TEDxFunchal é um evento semelhante aos eventos TED, organizado de forma independente por uma equipa de voluntários, que tem como principal objectivo partilhar com os madeirenses as boas ideias que se colocam em prática na Madeira e no resto do mundo.

A primeira 'talk'

A primeira 'talk' que é partilhada nesta nova fase pertence ao primeiro TEDxFunchal, que aconteceu em 2017 sob o tema 'Freespirit'.

Nesta 'talk', o orador André Leonardo, um jovem açoriano de 20 e poucos anos conta porque decidiu em 2014 vender tudo e fazer uma volta ao Mundo, sozinho, para encontrar e entrevistar empreendedores em países tão diferentes como Singapura, Quénia, Índia, Nepal, Brasil ou EUA.

Nesta 'talk', André mostra a sua alma inquieta e empreendedora, que não se acomoda e procura sempre fazer mais e melhor. Ele mostra também outras almas semelhantes à dele que, por esse mundo fora fazem acontecer, apesar das dificuldades ou constrangimentos. E tu, o que estás à espera para fazer acontecer? TEDxFunchal

Refira-se que a 4ª edição do TEDxFunchal realiza-se a 13 de Novembro de 2021.