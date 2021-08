Nadal desiste do Masters 1000 de Toronto

O tenista espanhol Rafael Nadal desistiu hoje do Masters 1000 de Toronto, devido a uma lesão no pé esquerdo, a menos de um mês do início do Open dos Estados Unidos, quarto torneio do 'Grand Slam' da temporada.

"Tenho tido este problema durante um par de meses, como todos sabem. Por isso, não é uma situação feliz, depois de todo o êxito que tive aqui no Canadá, não poder jogar este ano", referiu o atual número quatro do mundo.

A presença no Open dos Estados Unidos, que começa em 30 de agosto, ainda é uma incógnita, com Nadal a assumir que o "pé não está pronto".

"Para mim, a coisa mais importante é gostar de jogar de ténis. Hoje, com esta dor, não sou capaz de gostar", referiu.

Depois de ter perdido nas meias-finais de Roland Garros, Nadal falhou a presença em Wimbledon e apenas regressou na última semana, em Washington, caindo na terceira eliminatória, depois de ter ficado isento na primeira.