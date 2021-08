Percurso do Caldeirão Verde já reabriu

O percurso pedestre entre as Queimadas e o Caldeirão Verde (PR 9 Levada do Caldeirão Verde), ao longo da levada com o mesmo nome, já reabriu ao público.

Na semana passada, algumas pequenas derrocadas obstruíram parte da passagem, levando o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) a encerrar o percurso recomendado. Entretanto, já foi reposta a normalidade.

Este é um dos trilhos mais procurados por turistas e locais, em qualquer altura do ano. O percurso inicia-se nas Queimadas (podendo o caminhante optar por começar o passeio um pouco antes, no Pico das Pedras) e, acompanhando a levada do Caldeirão Verde, permite chegar à queda de água e lagoa com o mesmo nome, num dos afluentes da ribeira de São Jorge. O percurso tem uma extensão de 6,5 Km (+ 6,5Km de regresso), numa duração de 5h 30m (ida e regresso).

O IFCN dá conta de que "tratando-se de áreas sujeitas a uma forte pressão climática e consequente erosão natural, alertamos para a sua máxima precaução aquando da realização dos percursos pedestres recomendados".

Consulte aqui o folheto informativo do IFCN sobre este percurso.