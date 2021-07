Índice de transmissibilidade Rt subiu para 1,35 em Inglaterra

O índice de transmissibilidade (Rt) em Inglaterra aumentou para 1,35, anunciaram hoje as autoridades de saúde, tendo o Reino Unido registado 35.707 novos casos e 29 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas.

O Rt subiu para um intervalo entre 1,2 e 1,5, contra entre 1,1 e 1,3 na semana passada, devido ao impacto da variante Delta, identificada na Índia, que é mais transmissível e representa 99% dos casos em Inglaterra.

De acordo com o último boletim da agência Public Health England, o número de casos com esta variante aumentou 34% desde a semana passada.

No entanto, a presidente-executiva da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, Jenny Harries, disse que "os dados continuam a mostrar que o aumento acentuado de casos" a que se assiste "não está a ser acompanhado por um aumento semelhante de hospitalizações e mortes".

"Duas doses das vacinas disponíveis oferecem um alto nível de proteção contra a variante Delta", assegurou a responsável,

Na quinta-feira o Reino Unido tinha registado registou 32.551 novos casos de covid-19 e 35 mortes.

Nos últimos sete dias, entre 03 e 09 de julho, a média diária foi de 25 mortes e 29.435 casos, o que corresponde a uma subida de 43,1% no número de mortes e de 30,7% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

A média diária de pessoas hospitalizadas foi de 410 entre 29 de junho e 05 de julho, um aumento de 55,9% face aos sete dias anteriores.

Na quinta-feira estavam hospitalizados 2.731 pacientes, dos quais 417 com auxílio de ventilador.

Desde o início da pandemia, foram notificados 128.365 óbitos de covid-19 num total de 5.058.093 infeções confirmadas no Reino Unido.

Na quinta-feira foram administradas 271.897 vacinas, das quais 96.430 como primeira toma e 175.467 como segunda dose.

Desde dezembro foram inoculadas 45.697.875 pessoas, o que corresponde a 86,8% da população adulta, e 34.374.246 milhões de pessoas, ou 65,3% da população adulta, já tem a vacinação completa.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.142 pessoas e foram registados 902.489 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.