PS quer políticas regionais adequadas à importância da cultura

Luísa Paolinelli, vice-presidente do PS Madeira, considera que a cultura não deve ser considerada acessória, devendo assumir uma posição central para o desenvolvimento da sociedade, através de políticas adoptadas pela Região.

O mesmo disse nas visitas à Porta 33 e ao Centro Interpretativo do Comboio do Monte, promovidas pelo PS Madeira na manhã desta segunda-feira, no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, dedicado à temática da Cultura. Luísa Paolinelli usou estes dois exemplos para destacar a importância da promoção da cultura.

A governante destacou o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal do Funchal no âmbito da cultura, em particular o Centro Interpretativo do Comboio do Monte, projecto recentemente inaugurado, referindo que é “um lugar onde as pessoas a partir dos objectos, a partir dos conhecimentos fazem a sua própria interpretação e da reflexão do lugar e da história do Monte.” Assinala esta nova infraestrutura como uma melhoria significativa para um maior conhecimento e afluência num local turístico como o Monte.

Sobre a visita à Porta 33, a vice-presidente do PS Madeira enalteceu o papel da instituição na valorização dos artistas regionais, nos intercâmbios que promove a nível nacional e internacional, bem como a colaboração com a mesma instituição no Porto Santo, destacando a vertente didáctica e pedagógica da Porta 33, que faz com que a arte não seja apenas contemplada, mas que seja “vivida”. “É bom investir nas novas gerações para que compreendam a cultura como algo que lhes pertence e que faz parte da sua própria vida”, enalteceu.