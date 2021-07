Maduro nomeia novas autoridades militares e ratifica ministro da Defesa

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nomeou, quarta-feira, novas autoridades militares no país e ratificou no cargo o general Vladimir Padrino López, que desde 2014 sesempenha o cargo de ministro da Defesa.

Entre as novas designações está a do major-general Domingo António Hernández Lárez, que assume as funções de Chefe do Estado Maior do Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas Bolivarianas (CEOFANB), em substituição de almirante Remígio Ceballos Ichaso.

"General Hernández Lárez você tem cumprido um brilhante, comprometido e profundo trabalho ao serviço do Exército, das Forças Armadas Bolivarianas e da nossa Pátria, por isso nomeio-o e promovo-o a General-Chefe do Exército e anuncio a sua nomeação como novo Comandante Operacional Estratégico das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas", disse Nicolás Maduro durante um ato transmitido pela televisão estatal.

Segundo a imprensa local, Domingo António Hernández Lárez faz parte do grupo de militares graduados em 1988 e até hoje era Comandante-Chefe do Exército Bolivariano.

Em julho de 2019 assumiu as funções de Comandante da Região Estratégica de Defesa Integral -- Capital (REDI Capital), depois de entre 2017 e 2018 dirigir as REDIS de Arágua e Central, com jurisdição nos Estados venezuelanos de Arágua, Carabobo e Yaracuy, no centro do país.

Segundo Nicolás Maduro o major-general Juan Du Boulay Perozo será Chefe do Estado Maior da Comândancia Estratégica Operacional e segundo-comandante do CEOFANB.

Por outro lado, o major-general Félix Osório será o novo comandante-geral do Exército e o almirante Velásquez Bastidas, novo comandante-geral da Marinha.

A Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) será comandada pelo major-geral Juvenal Fernández e a Aviação pelo major-general José Rafael Silva Aponte.

O major-geral Wistohor Gregório Churio comandará a Milícia Nacional Bolivariana da Venezuela.