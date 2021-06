Reuniões livres da Ordem dos Contabilistas chegam à Madeira

As reuniões livres chegam à Madeira na próxima terça-feira, fruto de uma parceria entre a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) e a Secretaria Regional da Economia.

A primeira sessão acontece, então, a 6 de julho, entre as 14 e as 16 horas, e será transmitida em directo YouTube da OCC. A estreia das reuniões livres conta com a intervenção do secretário regional de Economia, Rui Barreto.

À semelhança do que acontece com as reuniões dos Açores, onde esta iniciativa já aconteceu, as reuniões da Madeira têm lugar todas as primeiras terças-feiras de cada mês.



Os membros da Região podem enviar as questões para: [email protected].