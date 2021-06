Caso do Porto Moniz “não é encrenca nenhuma”

Miguel Albuquerque procura minimizar a desistência de Marco Gonçalves, o ‘candidato’ do PSD/M à Câmara do Porto Moniz.

Questionado com o embaraço surgido no fim-de-semana assegurou que “não é encrenca nenhuma. Eu vou resolver tudo porque eu não tenho medo de resolver as situações… não estou com nenhum problema no Porto Moniz. O problema é apenas que aquele que era o candidato tem um problema de saúde e eu não vou forçar, porque seria de uma desumanidade absoluta uma pessoa que queria ser o candidato e que tinha todas as condições para ser o candidato, correr o risco de fazer uma campanha com problemas de saúde. Portanto, o que eu vou fazer é decidir depois um novo candidato”, assegurou.

O presidente do PSD/M assegura que o Partido tem “diversos quadros no Porto Moniz” com potencial para encabeçar a lista nas próximas Autárquicas. Mas desta vez quer primeiro “auscultar a Comissão Política” no sentido de “encontrar a solução” que depois será apresentada. “Não há nenhum drama”, concluiu.