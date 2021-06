PS-M defende Cultura como factor de desenvolvimento local

O Partido Socialista-Madeira (PS-M) considera que "a Cultura pode ser um fator de desenvolvimento local, de criação de emprego, reforço da competitividade da economia local e promoção da coesão territorial".

Ideias que foram preconizadas pelo presidente do partido, Paulo Cafôfo, nesta tarde de 28 de Junho, aquando de uma visita à Igreja Matriz de São Jorge, em Santana, no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, esta semana dedicado à temática ‘Cultura: Herança e Futuro’.

Após uma visita guiada ao templo, o líder socialista considerou que “faz falta nestas regiões, particularmente aqui em Santana, que se possa ter uma estratégia cultural com efeitos também no turismo”, ligando a cultura àquele sector.

Paulo Cafôfo destacou a "autenticidade do nosso destino, com caraterísticas e património únicos", de como é exemplo Igreja Matriz de São Jorge.

“Esta Igreja, não só pelas paredes e pela talha dourada, tem histórias de personalidades que, ao longo dos anos, marcaram a região e até o país”, afirmou, sublinhando a importância de "potenciar estes elementos, qualificando um produto turístico que é único".

Na sua óptica, torna-se fundamental "criar experiências e atratividade e, com isso, dinamizar a economia local".

Por seu turno, a deputada Tânia Freitas, natural de Santana, destacou a riqueza patrimonial e histórica da Igreja de São Jorge, algo que considerou "muito importante preservar e transmitir às gerações futuras".

A este respeito, a também candidata à presidência da Câmara Municipal de Santana apontou que o facto de futuramente ser criado ali o Museu do Barroco irá permitir que todos possam conhecer este património “impressionante”.

Além disso, Tânia Freitas sustentou que este valor cultural pode ser aproveitado em termos turísticos.

Anteriormente, e também no âmbito do roteiro cultural, os socialistas tiveram a oportunidade de visitar a ‘Padaria da Olindinha’, em Santana, onde D. Olinda amassa o tradicional pão de Santana. Uma arte que, defendem, deve igualmente ser preservada.