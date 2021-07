OMS "preocupada" com crescente contágio nos países que recebem o Euro

A Organização Mundial da Saúde (OMS) manifestou hoje preocupação com o crescente contágio do coronavírus SARS-CoV-2 em países que receberam jogos do Campeonato Europeu de Futebol e pediu uma avaliação dos riscos e medidas de mitigação.

"Estamos preocupados com grandes aglomerações de pessoas, especialmente em países onde os novos casos estão a aumentar. É importante implementar medidas de saúde pública. Os organizadores e autoridades locais devem promover iniciativas para reduzir o contágio" com o coronavírus que provoca a covid-19, disse o chefe da OMS-Europa, Hans Kluge.

Hans Kluge sublinhou que não se pode excluir que tais eventos desportivos funcionem como eventos de "super contágio" e lembrou a importância de se manter a distância, lavar as mãos e usar máscara quando necessário.

OMS pede um melhor acompanhamento dos adeptos no Euro2020 As cidades-sede dos últimos jogos do Euro2020 de futebol devem garantir um melhor acompanhamento da movimentação dos adeptos, antes da sua chegada e após a saída dos estádios, recomendou hoje a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Não são só os jogos em si, mas também outros eventos relacionados", destacou a responsável do Departamento de Emergência Sanitária da OMS, Catherine Smallwood.

Catherine Smallwood observou que a "mensagem principal" é que os sistemas de saúde devem estar prontos para responder a picos agudos de contágio causados pelo Euro, o que inclui aumento de testes, rastreamento e sequenciamento de testes, bem como isolamento dos infetados.

A OMS lembrou, porém, que o perigo não é só o Campeonato Europeu de Futebol, mas também outros eventos que reúnem muita gente durante o verão, como os festivais de música.

Escócia identifica quase dois mil casos relacionados com o Euro 2020 As autoridades de saúde escocesas identificaram quase 2.000 casos do novo coronavírus em pessoas que participaram em eventos ligados ao Euro2020 de futebol entre os dias 11 e 28 de junho, segundo foi hoje revelado.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.949.567 mortos no mundo, resultantes de mais de 182,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.096 pessoas e foram confirmados 879.557 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.