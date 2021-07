"75 milhões não foram injectados para melhorar acesso à saúde"

O que a Comissão de Utentes gostaria de destacar é o facto de que, apesar de terem sido injectados na saúde esses 75 milhões, não foram injectados para melhorar as condições de acesso da população aos cuidados de saúde. Continuamos a ter relatos dos obstáculos com os quais os utentes se deparam diariamente para conseguirem garantir um direito essencial.

É deste modo que Carolina Cardoso, representante da Comissão de Utentes do SESARAM reage à notícia que faz manchete na edição de hoje, dia 21 de Julho, do nosso matutino, a propósito da prestação de conta da empresa.

Com efeito, em 2020, o SESARAM registou um resultado líquido negativo de praticamente oito milhões de euros. Apesar de isso fazer com que o SESARAM continue a ter as contas no vermelho, o resultado até é bom (se o compararmos com o do ano anterior) muito à custa da injecção de capitais por parte do Governo Regional.

Para a Comissão de Utentes "esses milhões" são, porém", a "prova da má gestão de que o Serviço Regional de Saúde é alvo há décadas, porque foram injectados para resolver problemas do passado".