Madeira com risco muito elevado de radiação UV

Portugal continental e o arquipélago da Madeira têm hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apenas o arquipélago dos Açores enfrenta hoje o risco elevado.

Esta escala, de cinco níveis, varia entre risco extremo e baixo

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

Para as regiões com risco elevado, aconselha o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't'shirt' e protetor solar.