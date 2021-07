Surfista Teresa Bonvalot promete voltar "muito mais forte"

A surfista portuguesa Teresa Bonvalot, hoje eliminada na terceira ronda de Tóquio2020, admitiu hoje à Lusa que não gosta "de perder nem a feijões", mas já aponta a Paris2024 e promete voltar "muito mais forte".

A surfista natural de Cascais, de 21 anos, somou 7,5 pontos (4,33 e 3,17), no sexto 'heat' da eliminatória, na praia de Tsurigasaki, em Chiba, contra os 12,17 (6,67 e 5,5) da brasileira Silvana Lima, vice-campeã do mundo em 2008 e 2009, de 36 anos.

A eliminação de Teresa Bonvalot, que foi a primeira mulher a surfar uma onda em Jogos Olímpicos, deixou a representação do surf português entregue a Yolanda Sequeira, que hoje se qualificou para os quartos de final, ao vencer a francesa Johanne Defay, atual segunda classificada do circuito mundial.

"Foi um 'heat' difícil. As condições estão muito difíceis, com muita água a mexer de um lado para o outro. Acaba por ser mais um desafio, mas as condições são iguais para todos. Não caiu para mim, por muito que quisesse. Dei tudo, mas não foi o meu dia, não foi o meu 'heat'", resumiu a cascalense.

Bonvalot, que assim termina no nono lugar o concurso, virou-se desde logo "para o lado positivo, do que melhorar", e deixou uma promessa: "Hei de vir muito mais forte".

Por ter vindo "com o objetivo e mentalidade de querer levar o primeiro lugar", como encara todas as provas, retém ainda assim "uma boa experiência" até por ter ajudado a "fazer história" nos primeiros Jogos Olímpicos do surf.

"Fiz a primeira onda surfada pelas mulheres, mais uma mini história para contar que vai ficar nos livros. Já foi um orgulho gigante estar aqui, claro que queria avançar mais e continuar a levar a bandeira de Portugal mais longe, levar uma medalha para casa, mas estou super motivada para o que aí vem e já a pensar em Paris2024", admitiu.

Para a frente, Bonvalot revela estar já "super entusiasmada" com outro grande objetivo, o circuito de qualificação feminino, para o qual se sente "super bem" e a caminho de manter o espírito de "dar o melhor e levar a vitória para casa", seja contra quem for.