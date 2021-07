Indonésia com recorde de 54.000 casos num dia

A Indonésia anunciou hoje ter registado pela primeira vez mais de 54.000 casos do novo coronavírus num dia, ultrapassando números recentes de infeções diárias na Índia, cujo surto está a diminuir, e tornando-se um foco de crise na Ásia.

As autoridades temem que a variante Delta, mais transmissível, esteja a espalhar-se nas ilhas de Java e Bali, onde os surtos levaram a um confinamento parcial que encerrou locais de culto, centros comerciais, restaurantes e parques.

"Prevejo que o surto continuará a aumentar em julho, pois ainda não somos capazes de evitar a propagação das infeções", disse o epidemiologista Pandu Riono, da Universidade da Indonésia, que defendeu restrições mais rigorosas.

O Ministério da Saúde divulgou 54.517 casos e 991 mortes nas últimas 24 horas, fazendo subir os totais desde o início da pandemia para os 2,6 milhões de infeções e mais de 69.000 óbitos.

Há um mês, os casos diários ascendiam a cerca de 8.000 e agora são superiores aos registados na Índia, embora este país realize muito menos testes.

A Índia divulgou menos de 39.000 casos nas últimas 24 horas, depois de em maio ter registado mais de 400.000 infeções diárias.

O ministro da Saúde indonésio, Budi Gunadi Sadikin, disse na terça-feira aos deputados que em todo o país estavam ocupadas mais de 90.000 das 120.000 camas hospitalares para doentes covid.

O governo luta para adquirir vacinas para conseguir cumprir a sua meta de inocular mais de 181 milhões de cidadãos (dos 270 milhões do país) até março de 2022. Até agora apenas 15,6 milhões de pessoas receberam as duas doses da vacina.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.053.041 mortos em todo o mundo, entre os mais de 187,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 na China e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.