Bombeiros tentam resgatar cão preso em adufa no Funchal

Vários meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal, da PSP e da Câmara Municipal do Funchal estão empenhados no resgate a um cão, preso no interior de uma adufa.

O animal encontra-se na Estrada da Vitória e é necessário proceder-se à abertura da referida adufa para retirá-lo. O alerta à corporação foi dado por volta das 13h45.