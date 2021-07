Exposição destaca trabalho dos engenheiros militares na Madeira

O Museu Militar da Madeira inaugurou esta manhã uma exposição temporária denominada por “Ad Occidentem Solem” da Professora Doutora Maria Helena Dias, numa cerimónia presidida pelo Representante da República, Ireneu Barreto. Esta exposição, no espaço museológico instalado há precisamente 28 anos no Palácio de São Lourenço, dá visibilidade ao papel relevante do Exército Português e dos engenheiros militares no processo de construção das mais correctas imagens do País ao longo dos últimos séculos e, em particular, desde há quase 300 anos.

Uma nota da Zona Militar da Madeira explica que “apesar das regiões autónomas serem lembradas nas várias obras que foram apresentadas, justificava-se plenamente a elaboração de uma exposição dedicada exclusivamente a cada um dos arquipélagos e foi assim que surgiu esta exposição inteiramente dedicada ao arquipélago da Madeira, dando ênfase ao trabalho dos engenheiros militares em prol da Madeira e não apenas da cartografia”.

A exposição mostra não só alguns dos mapas da Região, desde o século XVIII até à actualidade, como as descrições e gravuras que os acompanhavam de forma a melhor definir a realidade que pretendiam representar, estatísticas da população, plantas pormenorizadas da costa, referência aos aluviões que periodicamente assolam a ilha e às obras de reparação e planos de intervenção para prevenção de eventos futuros ou a construção da levada do Rabaçal no século XIX, e uma referência especial à defesa do arquipélago e aos seus fortes.

Quanto à sua exposição permanente, o Museu Militar da Madeira conta com diversas temáticas, nomeadamente a Madeira e os descobrimentos, o armamento, a sala de efeitos digitais, o torreão do Funchal e os teatros de operações onde participaram contingentes oriundos da Madeira. O espaço está localizado no Palácio de São Lourenço, fortaleza mandada construir por El Rei D. Manuel I, no princípio do século XVI, com o objectivo de proteger a população do Funchal. A exposição visitável ocupa três salas, onde se podem observar varias colecções de armamento desde o século XVIII até à actualidade, uma colecção de antigas peças de artilharia em bronze e uma outra de armamento ligeiro. Está ilustrada com iconografia diversa representativa da história do Exército Português na Madeira.

O espaço conta igualmente com uma sala de efeitos digitais, onde, para além da experiência visual 3D, podem ter-se as sensações de calor, chuva e vento associadas ao vídeo. O Museu pretende chamar a atenção para o importante papel desempenhado pela Madeira na história militar portuguesa.

O Museu Militar da Madeira assinala hoje o seu 28.º aniversário e as comemorações, além da citada exposição, integram um concerto da Banda Militar da Madeira com cerca de 18 minutos, publicado nas redes sociais do Exército onde são apresentados diversos compositores como Paul Dukas, Samuel Scheidt e M. Glinka.