Avião russo desaparece dos radares na Sibéria com 17 pessoas a bordo

Um avião Antonov An-28, com 17 pessoas a bordo, desapareceu hoje dos radares, na região de Tomsk, no oeste da Sibéria, Rússia, informaram as autoridades locais.

As autoridades disseram, em comunicado, que o avião fazia um voo de ligação entre Kedrovy e Tomsk quando "deixou de comunicar e foi detectado um sinal de pedido de socorro".

"O avião teria 17 pessoas a bordo, incluindo três tripulantes e quatro crianças", acrescentou o comunicado, que especifica que dois helicópteros Mi-8 foram enviados em missão de busca do avião desaparecido.

A Rússia melhorou significativamente a segurança da sua aviação desde os anos 2000, quando as principais companhias aéreas do país mudaram de antigas aeronaves soviéticas para aviões mais modernos.

Problemas de manutenção e, às vezes, falta de conformidade com as regras de segurança ainda são um problema, nomeadamente em áreas remotas do país, onde aviões ou helicópteros são veículos preferenciais para ligar localidades remotas.

Na semana passada, um avião da era soviética An-26 caiu na remota península de Kamchatka, matando todos os seus 28 passageiros e tripulantes.