Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O chefe da diplomacia angolana toma hoje posse como presidente do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e apresentará as prioridades da futura presidência angolana aos chefes da diplomacia dos Estados-membros da organização.

A 26.ª reunião ordinária de Conselho de Ministros da CPLP decorre em Luanda, na véspera da Cimeira de chefes de Estado e de Governo da organização, em que Angola assumirá a presidência da comunidade.

Neste Conselho de Ministros, que na sessão de abertura e na de encerramento contará com a participação de representantes dos 19 observadores associados da CPLP (18 países e uma organização), serão aprovados projetos de resolução e declarações, bem como recomendações que irão à cimeira de sábado.

No encontro de chefes da diplomacia da comunidade será apresentado o candidato, designado por Timor-Leste, para ser o novo secretário executivo da CPLP para o biénio 2021-2023, o antigo ministro timorense Zacarias Albano da Costa, que deverá ser eleito.

Na cimeira, além do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, António Costa, pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP, que celebra 25 anos no sábado.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival Curtas de Vila do Conde dá início à 29.ª edição, num formato misto entre o presencial e o 'online', com a abertura a cargo do filme "Mandíbula", do francês Quentin Dupieux.

O Teatro Municipal de Vila do Conde recebe a abertura oficial do festival às 20:30, seguindo-se, às 22:00, uma oportunidade para se ver em sala de cinema "Mulholland Drive", de David Lynch, no âmbito do programa "Cinema Revisitado".

Até 25 de julho, vai ser destacado o trabalho de quatro realizadores: a dupla iraniana Ali Asgari e Farnoosh Samadi, a grega Jacqueline Lentzou e o português Jorge Jácome.

Também o cinema da realizadora irlandesa Lynne Ramsay estará em retrospetiva no Curtas.

Quatro concertos acústicos de artistas portugueses marcam o regresso do festival EA Live Évora, a partir de hoje, organizado pela Fundação Eugénio de Almeida, após um ano de interregno, provocado pela pandemia de covid-19.

Pedro Abrunhosa, Carolina Deslandes, Bárbara Tinoco e Tiago Nacarato sobem ao palco hoje, sábado e nos dias 23 e 24 de julho, respetivamente, na Quinta de Valbom.

A lotação do EA Live irá respeitar as normas indicadas pela Direção-Geral da Saúde e os 30 euros de custo do bilhete, à venda nos locais habituais, incluem uma degustação de vinhos.

Os concertos têm início às 20:30 e o festival irá disponibilizar estacionamento gratuito no centro da cidade de Évora e ligação ao recinto dos concertos através de um serviço de 'transfers'.

ECONOMIA

Os trabalhadores das empresas do setor aeronáutico Lauak e Mecahers vão manifestar-se hoje contra o encerramento das fábricas em Setúbal e a transferência da produção para Grândola e Évora, anunciou hoje o sindicato SITESUL.

Segundo o SITESUL - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul, "os trabalhadores da Lauak e da Mecahers desconhecem os planos da transferência e continuam atualmente com a sua vida meio suspensa, sem saberem o que o dia de amanhã lhes reserva".

As empresas Lauak e a Mecahers, que empregam um total de 500 trabalhadores, anunciaram o encerramento de toda a produção em Setúbal e transferência da atividade produtiva para Grândola e Évora, respetivamente.

De acordo com o sindicato, no caso da Lauak, a transferência para Grândola deverá acontecer até final de 2022, mas a Mecahers pretende concretizar o processo de transferência para Évora ainda este ano, até final do mês de novembro.

A Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital entra hoje em vigor, com falta de consenso sobre o artigo 6.º relativo à proteção contra a desinformação, que os partidos Iniciativa Liberal e CDS-PP querem revogar.

O diploma, que consagra os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos no ciberespaço, entre os quais "selos de qualidade" para informação considerada verdadeira por "entidades fidedignas", foi aprovado por maioria no parlamento em 08 de abril e resultou de dois projetos, do PS e do PAN, que apresentaram um texto comum, discutidos em plenário em outubro de 2020.

Em 08 de maio, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou a lei, que foi publicada em Diário da República em 17 de maio e a partir daí instalou-se a polémica em volta do artigo 6.º sobre o direito à proteção contra a desinformação, com partidos e figuras políticas a considerarem que este poderia instituir uma espécie de censura.

INTERNACIONAL

Dirigentes do fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês) reúnem-se hoje em Wellington, na Nova Zelândia, para debater a resposta dos países da região à pandemia de covid-19, no contexto de propagação da variante Delta.

O encontro, em regime de videoconferência, que foi organizado em menos de cinco dias, permitirá também aos 21 membros do fórum debruçar-se sobre a resposta à pior crise económica desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

A Nova Zelândia deverá organizar em novembro 'online' a cimeira anual da APEC, mas para a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, o atual contexto extraordinário exige a realização desta reunião de emergência.

Em declarações quinta-feira à imprensa, Jacinda Ardern precisou que os Presidentes norte-americano, Joe Biden, e russo, Vladimir Putin, assistirão à reunião virtual, bem como o homólogo chinês, Xi Jinping, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Melhorar a cooperação em matéria de vacinas será um dos grandes temas desta reunião.

LUSOFONIA, COMUNIDADES E ÁFRICA

A campanha para as presidenciais em São Tomé e Príncipe termina hoje, naquela que é a eleição mais concorrida de sempre, com 19 candidatos, e que ficou marcada por alertas do Presidente cessante contra a compra de votos ('banho').

Ao longo das duas semanas, as ações de campanha tiveram algumas limitações devido à pandemia de covid-19, nomeadamente a proibição de realização de comícios e obrigação de distanciamento social nas 'passeatas', regras nem sempre cumpridas por candidatos e militantes.

No início da semana, o Presidente da República cessante, Evaristo Carvalho, advertiu contra o chamado 'banho', a prática de dar dinheiro em troca de votos, criticando a "exploração da pobreza do cidadão".

As eleições de domingo terão quatro missões de observação, da União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), Estados Unidos da América e Japão.

Um total de 123.302 eleitores estão recenseados para este ato eleitoral, dos quais 14.693 na diáspora (7.378 em Portugal).

PAÍS

O contrato da empreitada de construção do edifício de apoio à trasfega de pescado do cerco do porto de pesca de Sines é hoje assinado, uma obra orçada em 1,2 milhões de euros.

Segundo a Docapesca -- Portos e Lotas, a empreitada visa a melhoria das condições de trabalho dos operadores daquele porto, assim como o reforço da segurança alimentar do pescado.

O edifício permitirá a escolha do pescado previamente à entrada em lota, desenvolvendo-se num único piso e respeitando os requisitos funcionais na sua relação com a doca e os edifícios já existentes da lota, explicou a empresa.