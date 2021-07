Pilhagens diminuíram hoje na África do Sul

O Conselheiro das Comunidades Madeirenses na África do Sul, José Nascimento, disse ao DIÁRIO que “a situação está muito mais calma na África do Sul, mas a pilhagens vão continuar mas de uma forma pontal”.

José do Nascimento adiantou ainda que o governo da África do Sul mobilizou cerca de 25 mil militares para controlar a situação, mas a situação ainda continua tensa na província KwaZulu-Natal.

"Os centros comerciais começaram a ser limpos por diversas entidades e civis e até alguns deles estão a ser restabelecidos essencialmente com produtos alimentares especialmente na cidade de Pretória," frisou o conselheiro das comunidades.

José Nascimento explicou que os governantes sul-africanos estão neste momento a visitar as zonas mais afectadas na África do Sul e que há neste momento uma união entre as entidades governamentais e civis em proteger as comunidades, os negócios e as propriedades, mas o clima de medo e de insegurança ainda continua na comunidade portuguesa devido à grande onda de violência ocorrida nestes dias”.