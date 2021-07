Madeira continua na 'lista verde' do Reino Unido

As alterações às regras de viagens internacionais anunciadas hoje pelo Governo britânico não afectam o arquipélago da Madeira, que continua na 'lista verde'. Já as Baleares, Espanha e Ilhas Virgens britânicas foram 'despromovidas' para a 'lista amarela' de viagens por causa do risco crescente de covid-19, pelo que alguns viajantes terão de fazer quarentena à chegada a Inglaterra.

Os dois territórios, que incluem as ilhas de Maiorca, Ibiza e Menorca, estavam antes na 'lista verde', que isenta os viajantes de isolamento de 10 dias na chegada a Inglaterra.

Reino Unido imunizou 46 milhões de habitantes O Reino Unido registou 42.302 novos casos e 49 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados atualizados hoje, e imunizou 46 milhões de habitantes, dos quais 35 milhões têm vacinação completa.

A partir de segunda-feira serão levantadas mais restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19 em Inglaterra, o que isenta os residentes no Reino Unido com vacinação completa e menores de 18 anos de quarentena, mesmo que cheguem de países da 'lista amarela'.

Assim, ficam sujeitas a isolamento britânicos que não estejam totalmente vacinadas e viajantes não residentes no Reino Unido.

Também a partir de segunda-feira, Bulgária, Hong Kong, Croácia e Taiwan passam para a "lista verde", mas os dois últimos ficam "sob vigilância", e Cuba, Indonésia, Myanmar (antiga Birmânia) e Serra Leoa passam a estar na 'lista vermelha'.

23 novos casos e 5 recuperados na Madeira Há a reportar 23 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Madeira. Trata-se de seis casos importados provenientes da Dinamarca (2), República Checa (2), Região Norte (1) e Região de Lisboa e Vale do Tejo (1). Os restantes 17 são casos de transmissão local.

Actualmente, as viagens internacionais do Reino Unido são reguladas por um sistema de 'semáforo', que classifica os destinos de acordo com o risco epidemiológico.