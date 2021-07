Fórum Português reprova violência e lamenta a falta de justiça na África do Sul

O Fórum Português da África do Sul, uma organização não governamental com mais de 6 mil aderentes, emitiu há cerca de uma hora um comunicado sublinhado a enorme “tristeza e revolta” pela violência gratuita contra os negócios, particularmente ligados ao sector ao alimentar e de bebidas que a comunidade lusa tem sido alvo nos últimos dias de violentos protestos mas, muito em especial, pelas “cinco inexplicáveis mortes de compatriotas assassinados durante este ano sem que se assista à procura de justiça” pelos crimes cometidos.

Salienta que durante 20 anos a organização tem vindo a promover encontros entre estruturas empresariais e instituições, tem sido um elo de ligação com o governo numa colaboração que pretende ser estreita e efectiva.

Neste comunicado assinado por Manny Ferreirinha, um emigrante madeirense da freguesia da Fajã da Ovelha, lê-se que as pilhagens, os roubos e a destruição do tecido empresarial e comercial, coloca não só um enorme stress nos empresários como nas famílias que dependem do sucesso destes.

“É tempo de deixar de infrutíferas reuniões. Precisamos de ser mais sérios”, reage, acrescentando que “será realizada uma reunião com o objectivo de avaliar os danos causados por questões políticas e da pandemia, visando urgentes mudanças e acções”, demarcadas da violência.

O comunicado termina dizendo que o futuro pertence àqueles que estão preparados, no entanto reconhece que a ocasião leva a que não estejam preparados.