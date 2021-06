O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, efectuou diligências junto do Conselho de Administração da Groundforce Portugal e do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, para manifestar preocupação em relação ao pré-aviso de greve anunciada para os dias entre 16 e 18 de Julho.

Nos ofícios enviados, o secretário regional reforçou: “A Região Autónoma da Madeira está numa fase de retoma de dezenas de ligações aéreas nacionais e internacionais, sendo que nesse período estão agendados para os Aeroportos da Madeira e do Porto Santo um total de 180 e 22 movimentos, respevtivamente, o que poderá afevtar significativamente uma parte considerável dos 32 mil passageiros a movimentar nesses três dias”. O governante acrescentou que cerca de metade dos movimentos programados são assistidos pela Groundforce.

De acordo com o Eduardo Jesus: “Assume particular atenção a situação do Porto Santo, no qual a Groundforce é o único agente de 'handling' a operar”, pelo que, na sua opinião, “terão de ser salvaguardados os serviços mínimos, de forma a garantir a conectividade insular, nacional e internacional”.

O governante solicitou também que “sejam promovidas todas as diligências a fim de evitar quaisquer consequências para Região, de modo a minimizar impacto sobre o tráfego", que, refere "finalmente começa a retomar os níveis registados antes da pandemia Covid-19”.