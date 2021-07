Açores com 46 novos casos em São Miguel, dois na Terceira e um nas Flores

Os Açores somam hoje um total de 49 novos casos de covid-19, depois de terem sido detetados 46 casos em São Miguel, dois na Terceira e um nas Flores, e ainda 24 recuperações, nas últimas 24 horas.

Segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, três dos casos detetados em São Miguel "referem-se a viajantes, não residentes, com análises positivas no rastreio de 6.º dia" e todos os restantes casos decorrem em contexto de transmissão comunitária.

Os viajantes estão alojados nas freguesias da Maia e Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, e na Algarvia, concelho do Nordeste.

No concelho da Lagoa há 15 novos casos de covid-19 (oito no Rosário, quatro em Água de Pau dois em Santa Cruz e um no Cabouco) e em Ponta Delgada 22 (seis nos Arrifes, três no Pilar da Bretanha, dois em São Sebastião, dois na Fajã de Cima, dois na Relva, dois no Livramento, dois nas Capelas, um em São Roque, um nos Mosteiros e um nos Fenais da Luz).

Já na Ribeira Grande contam-se seis novas infeções (duas na Matriz, uma em Rabo de Peixe, uma na Conceição, uma em Santa Bárbara e uma na Maia), em Vila Franca do Campo há uma, na freguesia de São Miguel, e no Nordeste há duas, ambas na Algarvia.

Os dois casos da Terceira e o caso das Flores são de "dois viajantes, não residentes, com análise positiva no rastreio de 6.º dia" e reportam-se ao concelho de Angra do Heroísmo, na Terceira, e das Lajes, na ilha das Flores.

As 24 recuperações são todas na ilha de São Miguel -- 10 na Lagoa, nove em Ponta Delgada e cinco na Ribeira Grande.

Quanto aos internamentos, não há alterações em relação a sexta-feira, com cinco pessoas internadas no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, nenhum deles em Unidade de Cuidados Intensivos.

O arquipélago tem atualmente 363 casos positivos ativos, sendo 333 em São Miguel, 17 na Terceira, seis no Pico, três nas Flores, dois no Faial e dois em São Jorge.

"Estão ativas no arquipélago cinco cadeias de transmissão local primária, sendo uma no Faial, duas no Pico e duas na Terceira", revela a Autoridade de Saúde Regional".

Já foram extintas 204 em todas as ilhas.

Há hoje 1.853 pessoas em vigilância ativa nos Açores.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.680 casos positivos de covid-19.

Recuperaram da doença 6.142 pessoas, 34 morreram, saíram do arquipélago 83 e 58 apresentaram prova de cura anterior.

Até ao presente realizaram-se 579.319 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa doença Covid-19.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 8 de julho, foram administradas nos Açores 250.705 doses de vacinas contra a covid-19, havendo 129.190 pessoas com pelo menos uma dose (53,21% da população) e 121.515 pessoas com vacinação completa (50,05%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.