Açores com 11 novos casos e um óbito nas últimas 24 horas

Os Açores identificaram nas últimas 24 horas 11 novos de casos de covid-19, nas ilhas do Faial, Pico, Flores, São Jorge e São Miguel, tendo sido registado um óbito de um homem com "doença crónica" em Ponta Delgada.

Em comunicado hoje divulgado, a Autoridade de Saúde Regional indica que foram registados um caso na ilha do Faial, um no Pico, outro nas Flores, dois em São Jorge e seis em São Miguel.

Os casos foram identificados num total de 5.954 análises realizadas entre 25 de junho e 01 de julho, mas só agora foram atualizados devido a "constrangimentos a nível informativo que dificultam a informatização dos resultados dos testes".

O caso positivo identificado no Pico foi registado no concelho da Madalena, resultante de um despiste à chegada de um viajante não residente, tal como o caso positivo detetado na ilha das Flores, nas Lajes, que resultou do rastreio à chegada de um viajante não residente.

Em São Jorge, nas Velas, os dois casos de covid-19 dizem respeito a dois viajantes não residentes que testaram positivo ao sexto dia, enquanto no Faial o novo caso positivo foi registado na Horta, respeitante a um residente que testou positivo também ao sexto dia.

Na ilha de São Miguel, foram identificados cinco novos casos no concelho da Ribeira Grande e um novo caso em Ponta Delgada.

Em Ponta Delgada, registou-se um óbito durante a passada segunda-feira, de um doente do sexo masculino de 51 anos, natural da Ribeira Grande, que estava internado no Hospital Divino Espírito Santo.

"O homem em causa morreu devido a falência de órgãos, ou sistema, do qual padecia de doença crónica. No caso em apreço o certificado de óbito não coloca como causa direta da morte complicações decorrentes de infeção por SARS-CoV-2, apesar de o doente em causa apresentar também a mesma", assinala a Autoridade de Saúde açoriana.

Nas últimas 24 horas foram ainda registadas 18 recuperações da doença, estando internados sete doentes no Hospital de Ponta Delgada, nenhum em unidade de cuidados intensivos.

Os Açores têm atualmente 300 casos ativos de covid-19: 285 em São Miguel, cinco na Terceira, três no Pico, dois na Graciosa, dois em São Jorge, dois no Faial e um nas Flores.

Desde o início da pandemia foram registados 6.499 casos positivos de covid-19 na região, tendo 6.025 pessoas recuperado e 34 falecido com covid-19.

No arquipélago, entre 31 dezembro de 2020 e 30 de junho, foram administradas 224.012 doses de vacinas contra a covid-19, existindo 124.738 pessoas com pelo menos uma dose (equivalente a 51,4% da população) e 99.274 com a vacinação completa (40,9% do total da população).

