Açores com 51 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 51 novos casos de covid-19, dos quais 44 foram detectados na ilha de São Miguel, seis na Terceira e um nas Flores, divulgou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

O boletim diário esclarece que os números resultam de 2.487 análises realizadas nos laboratórios de referência da região e outras cinco em laboratório não convencionado, apontando para 19 recuperações e seis doentes internados.

Quanto aos novos 44 casos de covid-19 de São Miguel, a Autoridade de Saúde especifica que seis dizem respeito a "viajantes não residentes", sendo os restantes 38 decorrentes de "transmissão comunitária".

O concelho de Lagoa é o que apresenta maior número de novos casos de contágio (20), sendo 13 referentes a Santa Cruz, quatro ao Rosário, dois a Água de Pau e um no Cabouco.

"No concelho de Ponta Delgada, foram registados 12 novos casos [três na Fajã de Baixo, dois em São José, dois nos Arrifes e um em cada uma das freguesias de São Pedro, São Sebastião, Capelas, Remédios e Pilar da Bretanha]", descreve a Autoridade de Saúde.

Quanto ao concelho da Ribeira Grande, há oito novos casos (dois no Pico da Pedra, dois em Rabo de Peixe, dois na Conceição, um na Matriz e um na Maia).

No concelho de Vila Franca do Campo há quatro novos casos (três em Água de Alto e um em São Miguel).

Ainda relativamente à ilha de São Miguel, a Autoridade de Saúde esclarece que, dos seis novos casos detectados em viajantes, quatro dizem respeito a análises positivas no rastreio do 6.º dia e dois no rastreio à chegada.

Na ilha Terceira, três dos seis novos casos referem-se a viajantes (rastreio de 6.º dia a um residente e outro não residente e rastreio à chegada a um residente).

"Um dos casos positivos agora diagnosticados na ilha originou uma nova cadeia de transmissão local primária na Praia da Vitória e outros dois estão ligados a uma cadeia anteriormente identificada", descreve.

No concelho de Angra do Heroísmo foram registados três novos casos (um na Sé, um em São Pedro e um em Santa Bárbara).

No concelho da Praia da Vitória registaram-se três novos casos (dois no Cabo da Praia e um nas Lajes).

Relativamente à ilha das Flores, "o novo caso diagnosticado refere-se a um viajante interilhas, de São Miguel para as Flores, com análise positiva no rastreio de 6.º dia".

"Também nas últimas 24 horas foram registadas 19 recuperações e à data de hoje estão internados seis doentes, cinco no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira", indica, acrescentando que "nenhum destes doentes está em UCI [Unidade de Cuidados Intensivos]".

Atualmente, o arquipélago tem 338 casos ativos de covid-19, sendo 311 em São Miguel, 15 na Terceira, seis no Pico, dois no Faial, dois em São Jorge e dois nas Flores.

"Estão ativas no arquipélago cinco cadeias de transmissão local primária -- uma no Faial, duas no Pico e duas na Terceira", refere.

De acordo com a Autoridade, "até ao presente foram extintas 204 [cadeias de transmissão] em todas as ilhas".

Em vigilância ativa estão hoje 2.032 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.631 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 6.118 pessoas.

Faleceram 34, saíram do arquipélago 83 e 58 apresentaram prova de cura anterior.

Realizaram-se 595.212 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa doença covid-19.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 8 de julho corrente, foram administradas nos Açores 250.705 doses de vacinas contra a covid-19.

Há 129.190 pessoas com, pelo menos, uma dose (53,21% da população) e 121.515 pessoas com vacinação completa (50,05%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.135 pessoas e foram registados 899.295 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e actualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.