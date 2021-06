Julgamento de Aung San Suu Kyi marcado para 14 de Junho

As primeiras audições de um processo contra Aung San Suu Kyi vão começar na próxima segunda-feira em Myanmar, disse hoje à France Presse o advogado da líder da Liga Nacional para a Democracia deposta pelo golpe militar.

"Temos os depoimentos do requerente e das testemunhas agendados a partir do próximo dia 14 de junho", disse o advogado Min Min Soe após o encontro com a líder birmanesa em Naypyidaw, a capital administrativa de Myanmar.

Aung San Su Kyi que proclamou a vitória nas eleições de novembro passado foi deposta pelos militares no dia 01 de fevereiro, que justificaram o golpe de Estado devido a alegadas fraudes eleitorais.

Neste momento Aung San Suu Kyi é alvo de dois processos: divulgação de documentos secretos e uso de aparelhos de transmissão proibidos assim como de falta de respeito pelas normas de segurança sanitária contra a pandemia de SARS CoV-2.