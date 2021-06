Incidência acumulada na Alemanha baixa para 34,1 com 4.640 novos casos num dia

A incidência acumulada em sete dias na Alemanha caiu para 34,1 novos contágios de covid-19 por cada 100.000 habitantes, comparativamente aos 36,8 de quarta-feira e depois de subir ligeiramente em dois dias consecutivos.

As autoridades de saúde comunicaram 4.640 novas infeções num dia e 166 mortes com ou por covid-19, em comparação com 6.313 casos positivos e 269 mortes há uma semana, segundo dados da virologia do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados na quarta-feira à noite.

O maior número de infeções na Alemanha foi atingido em 18 de Dezembro, com 33.777 novos contágios num só dia, ao passo que o número de mortes diárias atingiu o seu pico em 14 de janeiro, com 1.244 óbitos, enquanto a incidência atingiu o seu máximo em 22 de Dezembro, com 197,6 casos.

O fator de reprodução semanal é de 0,83, o que significa que cada cem pessoas infetadas contagiam em média outras 83.

A variante Alfa, de acordo com a nova designação da Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja, a B.1.1.7, detetada pela primeira vez no Reino Unido, continua a ser a variante predominante na Alemanha e representa 93% dos casos.

A Beta (B.1.351 ou sul-africana) e Gama (P.1 ou brasileira) estiveram presentes, na semana de 17 a 23 de maio, em menos de 1% dos casos.

A Delta (B.1.617.2 ou indiana) representou cerca de 2% de todas as variantes nessa semana, tal como na semana anterior.

Desde o início da pandemia, a Alemanha contabiliza 3.692.468 casos positivos e 88.940 mortes devido à covid-19.

Cerca de 3.518.600 pessoas foram dadas como recuperadas da infeção pelo novo coronavírus, enquanto que os casos ativos ascendem atualmente a cerca de 85.000.

Na quarta-feira, encontravam-se internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) 2.147 pacientes com covid-19 (menos 142 em 24 horas), dos quais 1.386 (65%, e menos 90 do que no dia anterior) necessitavam de suporte respiratório, de acordo com dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI).

Em um dia, as UCI receberam 75 novos pacientes com covid-19 e 69 dos admitidos morreram.

Até terça-feira, foram vacinadas 15.604.092 pessoas na Alemanha (18% da população) com as duas doses do composto contra a covid-19 e 36.496.457 (43,9%) receberam a primeira toma.