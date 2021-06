"Factores exógenos" podem condicionar vacinação dos mais novos

O presidente do Governo Regional enalteceu, está manhã, a forma como toda a comunidade educativa regional tem cumprido com as recomendações das autoridades de saúde no âmbito da covid-19, permitindo o funcionamento das escolas ainda que com condicionantes.

Foi na entrega dos prêmios de mérito escolar aos alunos da Escola Básica Bartolomeu Perestrelo que Miguel Albuquerque se referiu ao "esforço titânico" que teve de ser feito por todos os envolvidos, que passou pela "mobilização de recursos e meios" que garantiram, num primeiro momento, as aulas à distância, e já ao longo do presente ano lectivo as aulas presenciais.

Porque a situação está "contida" mas não "esbatida", o líder do executivo madeirense apontou que os procedimentos em vigor serão para manter.

Miguel Albuquerque referia-se assim à testagem, ao controlo de temperatura e ao distanciamento social. Está em curso o estudo de estratégias que permitam avançar com a vacinação dos mais novos, embora esta seja uma matéria que depende muito de "factores exógenos" à Região, nomeadamente à disponibilidade de vacinas que o País possa enviar para a Madeira.

Sobre os prémios hoje entregues, o presidente do Governo Regional salientou que independentemente da conjuntura, o mérito das pessoas deve ser sempre reconhecido.