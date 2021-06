“Insularidade não é fatalidade mas sim realidade”

A finalizar o tempo de discursos na sessão solene, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, enalteceu a forma como o povo do Porto Santo tem sabido sempre superar as dificuldades apesar do isolamento e esquecimento a que foram votados durante séculos.

“A insularidade não é uma fatalidade, mas sim uma dura realidade que os porto-santenses têm de enfrentar diariamente”, disse. Recordando o caminho de prosperidade que tem sido trilhado nas últimas décadas pela ilha e sublinhando o investimento público realizado, José Manuel Rodrigues enumerou os desafios actuais como os custos da mobilidade e insularidade, o quadro fiscal não adaptado à região, o ambiente, a aposta na cultura e turismo, entre outros.

O presidente da ALM garantiu ainda que os deputados regionais estão atentos ao que se passa nesta ilha e disse que o Porto Santo não pode ser tratado como mais um município da Região e por isso as verbas do orçamento de estado devem ser adaptadas.