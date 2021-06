Dina Letra reuniu com organização da Regata Transquadra Solo

A vereadora com o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, Dina Letra, recebeu esta semana, nos Paços dos Concelho, os responsáveis pela organização da Regata Transquadra Solo. Este evento realiza-se de três em três anos, desde 1993, e consiste numa Regata transoceânica para veleiros que efectuam a travessia entre França e as Antilhas, mais propriamente a Ilha de Martinica.

Na reunião estiveram presentes Frank Lang (presidente da Associação Transquadra), Mico Bolo (director da prova e presidente do clube organizador - Club Nautique Hoedicais) e António Cunha (Clube Naval do Funchal).

Dina Letra afirmo: “Foi um momento para abordarmos a passagem deste grande evento pela Madeira e pelo Funchal, que foi novamente escolhido como ponto de paragem entre a primeira e a segunda etapa, que terá lugar na Marina do Cais 8, no Cais 7, e no Cais do Funchal”.

A 10.ª edição passa pelo Funchal com paragem de aproximadamente seis meses entre etapas, estando na Região de 21 a 30 de Agosto de 2021, e no final de Janeiro de 2022. Está prevista a participação de 100 embarcações: 70 apresentam-se com tripulação dupla e 30 a solo.

“Para além de ser um momento rico em partilhas de experiências e de conhecimento, que nos permitirá continuar na senda da inovação e do desenvolvimento desportivo que têm feito do Funchal um exemplo para o país, estima-se que este evento traga mais de 500 pessoas à nossa cidade, contribuindo para dinamizar a economia e setores gravemente afectados pela pandemia, como é o caso do turismo e do comércio local”, concluiu a vereadora, citada em comunicado.