Três ‘dobradinhas’

Boa noite!

1. O Santander vai fechar os balcões da Ponta do Pargo e dos Canhas, o que motivou protestos de quem preside aos destinos das autarquias da Calheta e da Ponta do Sol. O banco lá terá as suas razões, mas é claro que faz opções ignorando que serve populações envelhecidas, com baixa mobilidade e sem alternativas confiáveis. Esta insensibilidade para questões sociais merecia a devida atenção da concorrência, se é que existe, que bem podia apostar na banca itinerante. Noutras paragens, o recurso a unidade móveis por parte das instituições financeiras é já uma realidade.

2. A Madeira SAD conquistou o campeonato nacional e a Taça de Portugal de seniores femininos em andebol. E pelos vistos mais do que isso, já que não só obteve um louvor público do governo regional como a garantia de quem manda que vai poder disputar as competições europeias. Há feitos assim, multiplicadores por natureza.

3. Em menos de um mês, Miguel de Sousa deixou de ser presidente da Assembleia Geral do Nacional e do Clube de Golf do Santo Serra. Em ambos os casos sai incompatibilizado com os vencedores das duas eleições, de novo presidentes dos dois clubes. Para a ‘dobradinha’ ser perfeita, deve tirar as ilações dos sufrágios que deixam marcas, apesar de ter contribuido para um maior pluralismo nas escolhas. Mesmo não ganhando, acabou com a ditadura das listas únicas numa Região muito dada a falsos unanimismos e que não raras vezes tentou instalar lógicas de partido, religião e clube sem alternativa possível.