O meu muito obrigado!

Há mais de um ano que se vive momentos únicos e difíceis. Mas, felizmente, a Região tem vindo, paulatinamente, a melhorar a situação. Como em toda a parte, houve momentos mais difíceis do que outros. No entanto, a verdade é que hoje, o número de casos activos é de algumas dezenas. Na minha modesta opinião de leigo, estou convencido que estamos no bom caminho. Isto quer dizer que as medidas de combate foram eficazes e, sobretudo, muito eficientes. Não quero dizer que agradaram a todos… Nem que foram as ideais.

Este resultado dependeu da responsabilidade de todos e de cada um de nós. Antes de mais, coube aos decisores políticos optarem pelas medidas a impor à comunidade, não permitindo os ajuntamentos mesmo que travestidos de “iniciativa política”. Se fizermos uma análise em função do resultado, diria que fica comprovado que as medidas impostas foram as adequadas. Como anteriormente aqui afirmei, continuo a pensar que para combater um “inimigo” sem face, desconhecido e silencioso, não é fácil tomar medidas. Nem aqui nem noutro lado qualquer, é fácil definir a estratégia para um “inimigo novo” cujas características são uma incógnita. Houve que fazer um percurso de aprendizagem, certamente. Outros recorreram a outros meios e caminhos e não foram tão bem sucedidos.

Os profissionais da saúde foram uma pedra chave desta construção. O profissionalismo, dedicação e disponibilidade de tantos dirigentes, técnicos, auxiliares, administrativos do sector da saúde na hora do combate merecem o meu mais profundo respeito e reconhecimento. Vi e ouvi reportagens de situações que me chocaram, pela positiva, que revelavam essa dedicação e amor à causa. Mas muitos, a grande maioria desses profissionais, ficaram-se pelos bastidores desse enorme palco dos serviços de saúde.

Finalmente, é bom que tenhamos em mente que só é possível obter um resultado de grupo, se todos, ou pelo menos, a grande maioria respeitar as regras impostas para os comportamentos individuais. Todos os soldados são úteis e imprescindíveis no campo de batalha. A todos cabe desempenhar o seu papel e não baixar a guarda antes do momento indicado. Mesmo discordando… É bom que tenhamos em conta que o combate à COVID-19 ainda não acabou. Apenas entramos na fase de escaramuças que não podem ser negligenciadas.

O melhor agradecimento que todos nós, membros desta comunidade, podemos fazer, nesta recta final, é acatar e cumprir as decisões que apenas aliviam as limitações e restrições à nossa liberdade. É que a vitória final ainda não foi alcançada. Apesar disso, aqui deixo os meus públicos agradecimentos a todos, decisores, profissionais da saúde e conterrâneos que continuam a empenhar-se para que todos possamos ultrapassar este Adamastor e, em breve, festejarmos a passagem do Cabo do Boa Esperança.