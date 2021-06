Veja o primeiro golo de Telma Encarnação pela selecção nacional

A madeirense Telma Encarnação apontou ontem o seu primeiro golo pela Selecção A de Portugal e não escondeu a emoção depois de concretizar o terceiro golo do encontro que opôs a turma de Francisco Neto à congénere nigeriana, melhor selecção africana e 38.ª classificada no ranking da FIFA.

A atleta do Club Sport Marítimo foi titular neste desafio particular que decorreu em Houston, nos Estados Unidos da América, e desabou em lágrimas quando bateu a guardiã Tochukwu Oluehi. Assistida por Andreia Jacinto, a câmara-lobense só precisou de sprintar e picar a bola por cima da nigeriana, estabelecendo então o 3-1 no marcador praticamente no reatar do segundo tempo.

Tanto Telma Encarnação como Fátima Pinto, ambas madeirenses, alinharam de início no desafio e foram também substituídas na mesma altura, à passagem dos 57 minutos. A guarda-redes Bárbara Santos, do Marítimo, ficou no banco.

O Marítimo acabou por reconhecer o feito da sua jogadora nas redes sociais.