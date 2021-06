Cinco estabelecimentos encerrados em Albufeira por incumprimento de normas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) encerrou na quarta-feira cinco estabelecimentos comerciais no concelho de Albufeira, distrito de Faro, por incumprimento das regras para conter a pandemia de covid-19, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a GNR especificou que, no decurso de uma ação de fiscalização, foram detetados em dois estabelecimentos incumprimentos na "ocupação, permanência, distanciamento físico e uso de máscara".

Outros três encontravam-se em funcionamento "após o horário permitido (22:30)", adiantou aquela força de segurança.

Os cinco estabelecimentos foram encerrados pelos militares, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação.

A GNR encerrou oito estabelecimentos no espaço de uma semana no concelho de Albufeira, por incumprimento das medidas em vigor no âmbito da pandemia da covid-19.

No dia 07 de junho foram encerrados três espaços comerciais, um dos quais um restaurante promotor de uma festa que tinha 200 pessoas num recinto exterior.

No mesmo dia, a GNR detetou em incumprimento dois espaços comerciais do tipo 'snack bar', um por estar a laborar após o horário permitido (22:30) e o outro por ter "dezenas de clientes a dançar, sem distanciamento físico, máscara ou qualquer cumprimento das normas".

