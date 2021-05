16 novos socorristas da Cruz Vermelha juram fidelidade este sábado

Amanhã, dia 08 de Maio, comemora-se o Dia Internacional da Cruz Vermelha, em homenagem ao seu fundador, Henry Dunant, que nasceu nesta data, no ano de 1828 em Genebra (Suíça).

Para assinalar a efeméride, a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa realiza a cerimónia de Compromisso de Fidelidade de 16 novos voluntários socorristas, incorporados em 2020 e cuja formação foi interrompida devido à pandemia de covid-19.

A cerimónia será restrita a um pequeno número de participantes, tendo em conta as restrições impostas pelas autoridades de saúde, e acontece pelas 11 horas, no Complexo Olga de Brito/CVP, no caminho da Achada, no Funchal.