Ex-Presidente das Maldivas e actual líder do parlamento ferido em atentado à bomba

O antigo Presidente das Maldivas e atual líder do parlamento, Mohamed Nasheed, ficou ferido numa explosão de bomba na capital, Malé, na quinta-feira, disseram as autoridades.

O político, de 53 anos, estava prestes a entrar no carro quando uma bomba escondida numa motocicleta explodiu.

"Nasheed escapou a uma tentativa de assassínio", disse um funcionário do Governo à agência de notícias France-Presse (AFP). "Ele está ferido, mas em estado estável", acrescentou.

As forças de segurança isolaram a área onde teve lugar o ataque.

Um membro da família, que pediu para não ser identificado, adiantou à AFP que o antigo Presidente apresenta vários ferimentos e que se encontra consciente. Um dos guarda-costas também foi hospitalizado.

Atualmente "está sob anestesia (...) e tem uma ferida profunda num dos braços", detalhou.

A polícia confirmou que o ex-Presidente ficou ferido e hospitalizado, mas não deu mais pormenores.

Na sequência do ataque foi convocada uma sessão de emergência do parlamento.

Com uma população de 330 mil muçulmanos sunitas, as Maldivas são conhecidas como um destino turístico de luxo, mas também pela constante instabilidade política.

A explosão ocorreu pouco antes de um recolher obrigatório noturno previsto para a capital, no âmbito das restrições sanitárias para combater a pandemia da covid-19.

Antigo preso de consciência, Mohamed Nasheed tornou-se no primeiro Presidente democraticamente eleito das Maldivas nas primeiras eleições multipartidárias, em 2008.

Em 2912 foi deposto num golpe de Estado e condenado a 13 anos de prisão em 2015 por acusações de terrorismo, um veredito que foi denunciado por organizações de direitos humanos como sendo de motivação política.

Autorizado a sair da prisão para tratamento médico, Mohamed Nasheed exilou-se no Reino Unido, mas regressou ao país em 2018, para se tornar, nas eleições de 2019, presidente do parlamento, o segundo cargo na hierarquia do Estado.