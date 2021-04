Jornais destacam fim do estado de emergência, compradores de hotéis e agressão a repórter

Correio da Manhã:

- "Empresário ataca repórter após empate: Agressor já cobrou 16 milhões ao FC Porto"

- "Foi sócio do filho de Pinto da Costa: Pedro Pinho ganhou comissões avultadas em negócios com dragões nos últimos cinco anos"

- "Crime brutal no Algarve: Enfermeira acusa ex-namorada e apanha pena leve"

- "'Gostava de pedir desculpa à família do Diogo', diz Mariana"

- "Maria condenada a 25 anos"

- "Estado de emergência acaba 6.ª feira à noite"

- "Maiores de 40 anos vacinados até 1 de agosto"

- "Reabertura das escolas com resultado positivo"

- "Seis pessoas infetadas com variante indiana"

- "Menos internados nos cuidados intensivos"

- "Quatro polícias de elite protegem árbitros: Conceição soma quarta expulsão esta época na Liga"

- "Menos de 10 milhões: Vieira dá garantias pessoais ao Novo Banco"

- "Ministro admite: Moratórias de crédito com fim à vista em setembro"

- "Olhão: Golpe milionário de ex-vereador com propriedades"

- "Nascem menos bebés: Portugal perdeu 39 mil pessoas"

- "Malveira: Casal de idosos morre em incêndio"

Público:

- "Travão no estado de emergência"

- "Há 1500 alunos sem ir à escola há mais de um ano por causa da pandemia"

- "Nascimentos e casamentos em queda no ano que passou"

- "Reino Unido: 'Corpos empilhados' ensombram Boris Johnson"

- "Liga dos Campeões: Real queria sair. Está mais perto de o conseguir"

- "Parlamento: PS, PSD e Bloco travam valor fixo a despesas em teletrabalho"

Jornal de Notícias:

- "Estado de confiança"

- "Uma criança por dia é vítima de abusos sexuais"

- "Jovem que matou e desmembrou amigo condenada a 25 anos"

- "Dívida do tempo de Passos paga só daqui a uma década"

- "Porto: Obras para reabilitar a Sé vão durar sete meses"

- "FC Porto: PGR abre inquérito sobre agressão a repórter da TVI"

Diário de Notícias:

- "'Não hesitarei em avançar com novo estado de emergência', Marcelo Rebelo de Sousa"

- "'Mais novos são tão suscetíveis à infeção como os grupos seguintes', Ana Paula Rodrigues"

- "Dois terços confiam na vacina e querem tomá-la logo que seja possível - Sondagem"

- "Modi em causa enquanto Índia sofre segunda vaga da pandemia"

- "SIRESP: Unidade de Acompanhamento das Finanças critica falta de transparência"

- "Viagem ao mundo desconhecido das mulheres realizadoras"

- "Tiago Moreira de Sá: 'Biden identifica Rússia e China como adversários que têm de ser combatidos ao mesmo tempo'"

Inevitável:

- "Fim do estado de emergência. País volta a abrir"

- "Psico-oncologia. 'Tinha muitas perguntas, poucas respostas e medo de morrer'"

- "Quem perdeu e quem ganhou. As contas da pandemia"

- "João Leão. Valor pedido pelo Novo Banco não se justifica"

- "PS diz que Cravinho 'deve estar com a memória um pouco afetada'"

- "Tribunal Constitucional. Lei das portagens cai de vez"

- "Felipe Oliveira Baptista e Kenzo. Divórcio ao fim de dois anos"

- "Marquês. Ivo Rosa dá nega a Sócrates e Santos Silva"

Negócios:

- "Investidores procuram hotéis para converter em habitação"

- "Banca empresta até 475 milhões ao Novo Banco"

- "António Simões vai assumir liderança do Santander Espanha"

- "Bolsa: Sucesso da OPA da Semapa nas mãos dos institucionais"

- "Zona Euro: João Leão diz que política monetária está esgotada"

- "Petróleo: OPEP+ decide aumentar produção de forma gradual"

- "Covid-19: Emergência chega ao fim, mas Marcelo pede rigor a 'cada um'"

- "Indústria: Governo quer mais controlo à entrada de produtos fora da UE"

O Jogo:

- "Conceição pode falhar as decisões: Treinador foi expulso em Moreira de Cónegos e o castigo será conhecido hoje"

- "MP abre inquérito a agressão: FC Porto nega ligação ao empresário"

- "Sporting: A última dança de Max"

- "Benfica: Laterais reinam nas assistências"

- "Braga: Povo também quer 1.º de Maio"

- "Liga dos Campeões: Chelsea aperta Real Madrid"

A Bola:

- "Era uma vez no faroeste... Toda a história do episódio mais recente de um filme que faz o futebol português recuar ao século passado e as suas repercussões"

- "Procuradoria-Geral da República abre inquérito às agressões de Pedro Pinho ao repórter de imagem da TVI"

- "Hugo Miguel e Luís Godinho com proteção policial 24 horas/dia"

- "Benfica: Taarabt tenta recuperar para o clássico"

- "Sporting: Rúben Amorim à beira de lugar na história"

Record:

- "Sérgio no fim da linha: Técnico pode não voltar ao banco portista"

- "PGR abre inquérito: Pedro Pinho arrisca pena de prisão e tem carreira de agente em causa"

- "Sporting: Amorim à porta da história"

- "Benfica: Taarabt em risco para o clássico"

- "Liga dos Campeões: Decisão adiada para Londres"