PRR: Plano português "totalmente em linha" com prioridades da UE

"Os três pilares que estão presentes no plano português estão, diria eu, totalmente em linha com os objetivos do mecanismo de recuperação e resiliência, assegurando a transformação verde, e digital da economia, reforçando a resiliência da economia e inclusive abordando as recomendações específicas do país no âmbito do Semestre Europeu", afirma Valdis Dombrovskis, em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas.

Congratulando o país por "ter sido o primeiro a submeter o seu Plano de Recuperação e Resiliência" (PRR) a Bruxelas, há cerca de duas semanas, o responsável assinala que "o plano está estruturado em torno dos três pilares da resiliência, do clima e transformação digital, com uma vasta gama de medidas sobre habitação social, eficiência energética dos edifícios e escolarização digital".

"Devo dizer que nós próprios estivemos em intensas discussões com as autoridades portuguesas -- tive inúmeros contactos com os ministros das Finanças e do planeamento [João Leão e Nelson de Souza] nestes preparativos -- e, portanto, agora vamos fazer a avaliação", diz ainda o vice-presidente executivo do executivo comunitário com a pasta de "Uma economia ao serviço das pessoas".

Valdis Dombrovskis rejeita, ainda assim, fazer qualquer "avaliação específica" ou "algum tipo de pré avaliação" sobre o plano português, dado estar a decorrer a apreciação.

Portugal submeteu, em meados de abril, o seu Plano de Recuperação e Resiliência à Comissão Europeia, tornando-se no primeiro Estado-membro da União Europeia a entregar a versão final, num total de 16,6 mil milhões de euros, dos quais 13,9 mil milhões de euros dizem respeito a subvenções a fundo perdido.

Em causa está o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, avaliado em 672,5 mil milhões de euros (a preços de 2018) e elemento central do "Next Generation EU", o fundo de 750 mil milhões de euros aprovado pelos líderes europeus em julho de 2020, principais instrumentos para a recuperação económica da UE da crise provocada pela pandemia de covid-19.

Para aceder ao mecanismo, os países da UE têm de submeter a Bruxelas os seus PRR que definam os seus programas de reforma e de investimento até 2026, sendo que o prazo indicativo para tal terminou na passada sexta-feira.

Até ao momento, 14 dos 27 Estados-membros já apresentaram os seus planos.

"Nos próximos dias e semanas esperamos a chegada de mais, [mas] o que eu gostaria de enfatizar é que, como temos dito aos Estados-membros, o mais importante é a qualidade dos planos", adianta Valdis Dombrovskis nesta entrevista à Lusa.

A Comissão dispõe depois de dois meses para avaliar os planos e o Conselho de um mês, mas a presidência portuguesa da UE já veio dizer que está a trabalhar para conseguir acelerar a aprovação e, assim, os primeiros planos terem 'luz verde' já no Conselho Ecofin (que junta os ministros das Finanças) de 18 de junho.