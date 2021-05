"Não temos vínculos precários" na EDN

O administrador do grupo garantiu ao deputado do PCP, Ricardo Lume, que a empresa EDN não tem vínculos precários. Nunca foi essa, aliás, a postura do grupo empresarial, que é reconhecido no mercado como bom empregador. Roberto Passos disse que há, isso sim, estagiários, mas que tal faz parte do processo formativo.

O despedimento colectivo na TSF veio à baila, com o administrador a explicar que a contínua quebra de receitas, há anos sem lucros, levou ao desfecho conhecido. Desfecho na empresa Notícias 2000 FM que é, até, contrário ao momento no DIÁRIO, com novas contratações.

Ricardo Miguel Oliveira fez questão de esclarecer a questão da TSF, garantindo que a mesma funciona com jornalistas, ao contrário do que querem fazer passar. Sobre os despedimentos disse que, enquanto director, nunca quis que acontecessem. Aliás, vive a realidade de perto.

A situação do despedimento colectivo na TSF não pode "servir para pôr tudo em causa", alerta.