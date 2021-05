Madeira com 49 acidentes numa semana que registou um ferido grave

A Polícia de Segurança Pública registou, na semana compreendida entre os dias 14 e 20 de Maio, 49 acidentes na estradas da Madeira. As consequências foram ferimentos ligeiros em 16 pessoas e ainda um ferido grave no Porto Santo.

Entre os acidentes, destaque para 36 colisões e 10 despistes, bem como para dois atropelamentos.

Durante o mesmo período, a PSP realizou várias acções de fiscalização que levaram à detenção de 4 condutores por condução sob o efeito do álcool; duas detenções, no Funchal, por condução sem habilitação legal; e uma detenção no Porto Santo por condução com álcool e sem habilitação legal.