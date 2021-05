Sassoli diz que UE precisa de uma política migratória e de asilo

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, disse hoje esperar que a questão das migrações seja devidamente retomada na próxima cimeira, em Junho, salientando a necessidade de a União Europeia (UE) ter uma política migratória e de asilo.

"Precisamos de ter uma política europeia sobre migração e asilo e precisamos de o fazer de forma muito pragmática porque temos pessoas a morrer no mar", apelou Sassoli, em conferência de imprensa.

O PE levantou a questão das migrações, disse Sassoli, por considerar que "o Conselho Europeu e todas as instituições neste momento precisam de olhar para o que se passa no Mediterrâneo e para as fronteiras" da UE, sublinhando que "todos os dias chegam as notícias das tragédias, das mortes, dos barcos a virar no Mediterrâneo".

"Temos de trazer as pessoas para um lugar seguro. Precisamos de ter este corredor humanitário e permitir entradas legais", apelou ainda, falando à margem do Conselho Europeu extraordinário, que hoje termina, em Bruxelas, e onde o tema foi abordado na segunda-feira à noite.

"A imigração precisa de ser tratada de forma pragmática, prática, precisamos de ter soluções pragmáticas, soluções concretas", apelou, acrescentando que "todas as instituições europeias têm de se comprometer a trabalhar no sentido de encontrar soluções adequadas".

O presidente do PE destacou que o tema deve ser analisado com detalhe na próxima cimeira europeia.

Os líderes da UE terminam hoje a primeira reunião presencial, em Bruxelas, desde Dezembro de 2020, com a Bielorrússia e as relações com Moscovo a dominarem a agenda dos trabalhos.

O tema das migrações foi abordado a pedido do primeiro-ministro italiano, Mário Draghi.