Madeira Digital Health and Wellbeing "será referência na Europa"

"O projecto Smart4Health coloca o cidadão europeu no centro da decisão relativamente à partilha e gestão dos seus dados de saúde, contribuindo para melhorar o seu bem-estar e qualidade de vida". E esta é apenas uma das muitas novidades na área da saúde, nas quais se incluem o projecto, já em curso, ICU4Covid, ao nível da telemedicina nas unidades de cuidados intensivos.

Esta manhã, no apresentação da iniciativa colaborativa, Ricardo Jardim Gonçalves, coordenador europeu e director da Uninova, reiterou que a Região Autónoma da Madeira é o local ideal para a implementação de um projecto desta natureza.

Além dos claros benefícios para os residentes, também os turistas vão tirar proveito destes projectos de transformação digital, lhes permitindo, por exemplo, reduzir exames ou análises.

Os projectos vão movimentar cerca de 50 milhões de euros de financiamento.

O presidente do Governo Regional disse, a este propósito, que "a Madeira poderá liderar os projectos de transformação digital na Europa". Assim as regiões ultraperiféricas vão poder estar no centro da mudança.